Реакция западных СМИ: Кто и зачем грозит Китаю, осуждая Пекин за дружбу с Москвой Журналист Елена Ладилова — о том, как отреагировали на Западе на сближение России и Китая, которые заключили крупные энергетические и военные контракты на саммите ШОС. 19 сентября, 21:40 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо). Обложка © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Угрозы Байдена

Президент США Джо Байден сообщил в интервью телеканалу CBS, что во время одного из звонков председателю КНР Си Цзиньпину заявил ему о риске прекращения "американских и других" инвестиций в Китай в случае нарушения Пекином санкций против России.

— Я позвонил президенту Си и сказал: "Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку", — пересказывает Байден своё грозное предупреждение лидеру КНР, из последних сил приближая апокалипсис Демпартии перед 8 ноября (выборами в Конгресс).

Заокеанскому куратору вторит германская пресса. — Си Цзиньпину должно быть понятно, что братание с Путиным и поддержка его действий могут серьёзно навредить его связям с Европой и США. А этот риск нельзя недооценивать, так как западные рынки по-прежнему играют для Китая очень важную роль. Тем более что и без того вторая экономика мира переживает сейчас нелёгкие времена, так что найти наказание для этой китайской экономики будет нетрудно, — рассуждает практически в унисон Байдену автор Handelsblatt.

Китайские же СМИ сформулировали итоги саммита в Узбекистане крайне ёмко. — Китай и Россия укрепляют свои связи, поскольку Си Цзиньпин и Путин занимают позицию против доминирования США.

Реакция на сближение КНР, России и ШОС

Оценивая участие главы КНР в саммите ШОС, который прошёл в середине сентября в узбекском Самарканде, газета Handelsblatt делает следующий вывод. — В своей безоговорочной поддержке Путина Си Цзиньпин совершает ошибку: он недооценивает важность западных демократий для Китая.

Американский журнал Foreign Policy между тем признаёт крах НАТО и необходимость реформирования альянса, возможный разворот которого в сторону Азии и экспорт демократии в этот регион, по мнению издания, могли бы поспособствовать обновлению организации. Рассматривая возможные модели развития ситуации, автор приходит к выводу, что теперь Европа может стать тараном против Китая, но куда уместнее, по его мысли, оставить ЕС вставлять палки в колеса Москве, которая всё сильнее сближается с Пекином. Такие откровения о будущем в американском журнале, посвящённом международной политике, не оставляют сомнений в росте нового витка противостояния, в котором Россия воспринимается как проводник китайских интересов в Европе.

Причина, по которой США продолжают оказывать давление на Европу и никак не уходят со своей прародины, весьма тривиальна. Вашингтон боится, что страны ЕС перестанут заниматься экономическим и политическим самоубийством и начнут налаживать отношения с Москвой.

— До тех пор, пока европейские члены НАТО действительно не поверят, что они будут в основном предоставлены сами себе, их решимость предпринять необходимые шаги будет оставаться хрупкой. И следует ожидать отказа от своих обещаний, — уверен автор статьи в издании Foreign Policy Стивен Уолт.

Газета Washington Times заявила, что высказывания глав России и Китая в Самарканде вызвали панику в Вашингтоне. Большое внимание издание уделяет словам Владимира Путина о том, что "внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности", а также словам Си Цзиньпина, который объявил, что "перед лицом перемен в мире, нашем времени и истории Китай, как крупная держава, готов сотрудничать с Россией, сыграть ведущую роль на мировой арене и привнести стабильность в неспокойный мир".

Характерна оценка встречи Путина и Си сенатором-республиканкой Маршей Блэкберн, которая назвала её олицетворением "беспрестанных попыток Китая и России укрепить новую "ось зла" за счёт свободы во всём мире". Поэтому, по словам американского парламентария, "США необходимо и далее противостоять этим коварным силам и поддерживать народы Тайваня и Украины".

Кто поддерживает Россию

Обозревая итоги саммита в Самарканде, Енджей Белецкий в польской газете Rzeczpospolita пишет, что "Россию поддерживает больше половины Земли". По его мнению, помощь исходит со стороны стран, обретающих всё больший вес, тогда как Запад его теряет. Он приводит в пример Индию, Иран и Китай, чьи военные и экономические проекты с Россией растут в геометрической прогрессии.

Основной вопрос — возможен ли геополитический и военный союз России, Китая, Индии и Ирана с включением туда Турции и стран Латинской Америки, практически решён для польского издания, поскольку целью сотрудничества Москвы, Пекина, Тегерана и Нью-Дели является, по словам автора, "закат Запада". Остаётся добавить, что разрушение западной коалиции происходит её собственными руками.

Чем пугают Китай

Стоит обратить внимание, что за мрачной для Запада аналитикой по итогам саммита ШОС на первый план выдвигаются теории угроз, которые теперь маячат перед Пекином. И главным в этом противостоянии может быть назначено "Исламское государство"*.

— Угрозы ISKP Китаю растут, становятся более нюансированными, — заявляет исследователь, специализирующийся на геополитике и террористических организациях, и по совместительству автор американского интернет-издания EurasiaNet Лукас Уэббер. — "Исламское государство" в Афганистане всё больше внимания уделяет Китаю.

В тексте автор особо отмечает экстремистские воззвания, которые осуждают Пекин за его политику в отношении уйгуров и заодно угрожают "острыми ножами воинов халифата" китайской инициативе "Один пояс, один путь".

Итогом своеобразного западного замора, сравнимого с выбросом рыбы на берег, к 2030 году может стать новая система логистики товаров, энергоресурсов и финансов в Евразии из Пекина через Улан-Батор в Москву и Минск, полагают эксперты.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ.

Фото © Shutterstock Почему Пекину намекают на террористические угрозы? 0 Это излюбленное оружие Запада. Никто не намекает, это просто аналитика. Больная тема для Пекина. Свой вариант в комментарии.

Авторы Елена Ладилова