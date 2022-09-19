Процесс пошёл: Почему Венгрия, Румыния и Польша ожидают распада Украины Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, кто и почему предсказывает развал украинского государства. 18 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Tony McArdle / Everton FC

"Развал Украины уже начался". Такого мнения придерживается глава Белоруссии Александр Лукашенко. И кому-то на Западе (а также среди паникующих граждан России) этот вывод покажется фантастическим. Особенно на фоне событий начала сентября: перегруппировки Российской армии, непростой ситуации под Херсоном и Угледаром, обещаний военной помощи Киеву в ходе встречи министров обороны стран – членов НАТО в Рамштайне, а также объявленных президентом Байденом новых пакетов помощи Украине. Ну и, конечно же, множества появившихся на Западе публикаций о том, что якобы начался развал самой России.

На Западе игнорируют позицию Лукашенко. Как и позицию некоторых отнюдь не мейнстримных западных СМИ, например, уверяющих, что Украина будет отдавать свои территории американцам под базы НАТО (в качестве оплаты за предоставленную помощь). Однако проблема в том, что о развале Украины говорят не только Александр Григорьевич или радикальные западные журналисты. Такой же точки зрения придерживаются и вполне себе мейнстримные политики на Западе.

В частности, об этом сказал бывший министр образования и иностранных дел Румынии Андрей Марга. — Мы находимся в исключительной ситуации. И со всей ответственностью я заявляю о том, что Украина находится в неестественных для неё границах. Она должна отдать Транскарпатию Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии, а Донбасс и Крым — России. Это территории других стран, — заявил он.

Киев отреагировал незамедлительно. — Сожалеем, что экс-министр европейского и демократического государства Марга делает заявления, ставящие под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Полное соблюдение этих принципов — основа безопасности и стабильности на континенте, — заявили в украинском посольстве.

Отреагировала и бывшая вотчина Марги — румынский МИД. — Министерство иностранных дел рассматривает публичное заявление Андрея Марги относительно агрессивной войны России против Украины и её последствий как неприемлемое. Эти заявления нагло противоречат официальной позиции Румынии относительно незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессии против Украины, как и фундаментальным принципам международного права, которое регулирует сегодняшние международные отношения, — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Однако венгерский МИД подобные заявления не денонсирует — ещё бы, ведь их делает не отставной министр, а действующий премьер страны. По сообщению венгерской газеты Nepszava (которую никто до сих пор не опроверг), на закрытой встрече с членами своей партии "Фидес" глава венгерского правительства Виктор Орбан поделился своим видением будущего Украины. — Конфликт на Украине может затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории, — заявил он. Причём дал понять, что Европа конфликт до 2030 года не потянет, поскольку уже этой зимой "может остановиться до 40% немецкой промышленности".

Ну хорошо, позиции венгров, румын и примкнувших к ним поляков, которые пусть и не на государственном уровне, но всё-таки говорят о дезинтеграции Украины, можно объяснить личной заинтересованностью. Как верно отметил Андрей Марга, все три страны претендуют на "исторические" территории, которые входят ныне в состав Украины. Румыния вдобавок к Буковине хочет, конечно, Южную Бессарабию, входящую ныне в Одесскую область, но прекрасно понимает, что ей эту территорию никто не отдаст. И, соответственно, все три страны ждут момента, когда эти территории можно будет получить. Однако проблема в том, что о развале Украины говорят и в странах западнее. Например, бывший премьер-министр Чехии Иржи Пароубек и отставной генерал немецкого Бундесвера Райнер Швальб говорили о том, что Украине не удастся вернуть всю потерянную территорию. Говорили так и многие другие в Европе и Соединённых Штатах, в частности бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Да, сейчас эти голоса попритихли — казалось бы, попытки контрнаступления Украины под Харьковом показали, что Киев может. Однако проблема в том, что это "может" было достигнуто путём концентрации всех украинских и западных ресурсов, тогда как Москва, как верно выразился Владимир Путин, "ещё даже не начинала". И не исключено, что разговоры о дезинтеграции Украины снова возобновятся.

Разница лишь в том, что одни лишь говорят, а другие готовятся к этому распаду. Причём готовится прежде всего тройка соседей в лице Румынии, Венгрии и Польши, и готовится по-разному. Так, например, поляки легитимируют своё военное присутствие на Украине при помощи кнопкодавов из Верховной рады — польским гражданам уже даны примерно такие же права, как и украинцам (в том числе и полномочия по обеспечению правопорядка). Также поляки отправили на Украину тысячи наёмников, как и, между прочим, румыны.

Венгры же идут по другому пути. Они прекрасно понимают, что распил Украины возможен лишь при согласии Москвы — молчаливом или официальном. Отчасти именно поэтому венгерское руководство, мечтающее о присоединении Закарпатья (для как минимум обеспечения безопасности проживающих там венгров), ведёт себя мудрее всех, то есть не оскорбляет Москву и придерживается рабочих отношений с Российской Федерацией. Всем бы так.

Венгрия, Будапешт. Фото © Getty Images / Hugh Rooney / Eye Ubiquitous / Universal Images Group Почему разговоры о разделе Украины актуализировались сейчас в Европе? 0 Соседи Украины не могут больше ждать Все хотят успеть получить свой кусок пирога В Европе считают, что нужно опережать события

Авторы Геворг Мирзаян