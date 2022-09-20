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20 сентября, 05:23

Умер глава одной из трёх политических партий КНДР

ЦТАК: Умер председатель Центрального комитета Социал-демократической партии КНДР Пак Ён Ир

В КНДР скончался зампред президиума Верховного народного собрания и председатель Центрального комитета Социал-демократической партии Пак Ён Ир. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Пак Ён Ир с горячей любовью к родине и нации самоотверженно боролся за процветание и развитие нашего государства, независимое воссоединение страны", — отмечается в сообщении агентства.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в связи со смертью Пак Ён Ира выразил соболезнования и направил венок, который возложили к могиле политика 19 сентября.

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А ранее в возрасте 80 лет из жизни ушёл космонавт Валерий Поляков, ставший рекордсменом по длительности полёта в космос. В 1994–1995 годах он провёл на станции "Мир" 437 суток. В общей сложности Поляков летал в космос два раза и провёл там более 678 суток и 16 часов.

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ИТАР-ТАСС / Антон Новодережкин

Николь Вербер

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