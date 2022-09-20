Лайф публикует видео с места массового отравления людей в кафе Дербента

Состояние троих пострадавших в результате отравления в Дербенте удалось стабилизировать. Об этом сообщил главный врач Центральной городской больницы (ЦГБ) Дербента Девлетхан Мирзаханов.

Кареты скорой помощи у кафе в Дербенте, где произошло массовое отравление угарным газом. Видео © LIFE

Как сообщалось ранее, двенадцать человек, включая троих детей, отравились угарным газом в одном из заведений общепита. При этом, по сведениям полицейских, пострадало, предварительно, 13 человек, из них четверо — это несовершеннолетние. Состояние троих взрослых медиками оценивалось как критическое.

"Отравились все они в кафе "Якитория" на улице Гагарина в Дербенте. Трое были в тяжёлом состоянии, находились в реанимации. В настоящее время их состояние удалось стабилизировать", — сказал Мирзаханов в беседе с ТАСС.

По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность оборудования для приготовления еды. Лайф публикует видео с места ЧП, на кадрах видны кареты скорой помощи и много людей на улице.