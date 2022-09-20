Молдавия не станет тратить 300 миллионов кредита ЕБРР на покупку газа у России

Молдавия не сможет закупить газ у "Газпрома" за счёт кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, было предварительно отобрано семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ", — сказал Спыну в эфире телеканала Jurnal.

Политик отметил, что эти деньги нельзя направлять на покрытие высокой стоимости газа, лишь на диверсификацию поставщиков. При этом Молдавия планирует задействовать заёмные средства, если "Газпром" снизит объёмы поставок газа в страну минимум на 35%.