Молдавия не станет тратить 300 миллионов кредита ЕБРР на покупку газа у России
Jurnal: Молдавия не сможет закупить газ у "Газпрома" за счёт кредита ЕБРР
Молдавия не сможет закупить газ у "Газпрома" за счёт кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
"У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, было предварительно отобрано семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ", — сказал Спыну в эфире телеканала Jurnal.
Политик отметил, что эти деньги нельзя направлять на покрытие высокой стоимости газа, лишь на диверсификацию поставщиков. При этом Молдавия планирует задействовать заёмные средства, если "Газпром" снизит объёмы поставок газа в страну минимум на 35%.
Ранее Лайф писал, что на фоне энергетического кризиса в Молдавии вырос спрос на дрова, превышая имеющиеся в стране запасы. В республике 660 тысяч семей живут в домах, которые отапливаются печью. В холодный период года население страны потребляет приблизительно более одного миллиона кубометров дров. Позже стало известно, что молдавский министр Юлиана Кантараджиу подала в отставку из-за скандала с дровами.
ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE