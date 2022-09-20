Два звёздных бразильца из "Зенита" захотели получить российский паспорт

"Малком и Клаудиньо по личной инициативе захотели получить российское гражданство. Они попросили клуб о консультации в данном вопросе. Мы направили в РФС (Российский футбольный союз) и Министерство спорта соответствующие письма. Сейчас ждём ответа о том, насколько это возможно", — уточнили в пресс-службе "Зенита", передаёт РИА "Новости".

Отметим, что 25-летний Малком перешёл в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года. В составе петербургской команды он стал трёхкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Его ровесник Клаудиньо присоединился к "Зениту" в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Оба футболиста не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую команду, в составе которой завоевали золото на Играх в Токио.