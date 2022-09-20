В Мелитополе прогремело два взрыва
Жители Мелитополя услышали два громких взрыва, подробности уточняются. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В городе были слышны два громких взрыва. Подробности — позже", — написал он в Telegram-канале.
А 17 сентября на юге Мелитополя неизвестные подорвали опоры линии электропередачи. Повреждёнными оказались две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе посёлка Нового Мелитопольского района. По данному факту проводится проверка.
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Telegram / Владимир Рогов