Эрдоган заявил, что сохраняет надежду на личную встречу Путина и Зеленского
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что переговоры президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским всё же состоятся.
"У нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Давайте соберём их вместе. Я хочу услышать всё от них. Мы ещё не добились успеха, но я не лишён надежды", — сказал он в ходе интервью телеканалу PBS.
Эрдоган добавил, что проводит сбалансированную политику по поводу ситуации между Россией и Украиной с начала специальной военной "Операции Z". По словам турецкого лидера, он прислушивается к обеим сторонам.
Кстати, вместе с тем Эрдоган отметил стремление России к скорейшему завершению кризиса на Украине. В интервью он напомнил о встрече с Путиным, которая состоялась в Узбекистане. По словам президента Турции, он понял действительное желание РФ "как можно скорее закончить это дело".
ТАСС / EPA / Darko Bandic