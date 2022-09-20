Эрдоган заявил, что сохраняет надежду на личную встречу Путина и Зеленского

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что переговоры президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским всё же состоятся.

"У нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Давайте соберём их вместе. Я хочу услышать всё от них. Мы ещё не добились успеха, но я не лишён надежды", — сказал он в ходе интервью телеканалу PBS.

Эрдоган добавил, что проводит сбалансированную политику по поводу ситуации между Россией и Украиной с начала специальной военной "Операции Z". По словам турецкого лидера, он прислушивается к обеим сторонам.