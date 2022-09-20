Вырванные ураганом деревья раздавили более десяти машин в Москве

Больше десяти машин оказалось повреждено из-за поваленных ураганным ветром деревьев в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Упавшее дерево во дворе дома номер 122 на Варшавском шоссе раздавило сразу три машины. Ещё три дерева упали на Звёздном бульваре", — заявил собеседник агентства и уточнил, что всего в понедельник из-за сильного ветра упало 33 дерева, из-за чего было повреждено 14 автомобилей.