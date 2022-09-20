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20 сентября, 07:38

Вырванные ураганом деревья раздавили более десяти машин в Москве

В Москве сильным ветром повалено более 30 деревьев, повреждено 14 автомобилей

Больше десяти машин оказалось повреждено из-за поваленных ураганным ветром деревьев в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Упавшее дерево во дворе дома номер 122 на Варшавском шоссе раздавило сразу три машины. Ещё три дерева упали на Звёздном бульваре", заявил собеседник агентства и уточнил, что всего в понедельник из-за сильного ветра упало 33 дерева, из-за чего было повреждено 14 автомобилей.

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Ранее Лайф публиковал видео с последствиями недавнего ураганного ветра в столице, на котором видны повреждённые машины. На кадры также попали вырванные с корнем деревья в посёлке Мосрентген, одно из которых чуть не разбило окно квартиры прилегающего дома.

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LIFE

Матвей Шандрыголов

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