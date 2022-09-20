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20 сентября, 06:06

Суд приговорил приморского депутата Самсонова к 13 годам за растление ребёнка

<p>Артём Самсонов. Фото © <a href="http://www.zspk.gov.ru/deputy/300141/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Законодательное собрание Приморского края</a></p>

Артём Самсонов. Фото © Законодательное собрание Приморского края

Суд во Владивостоке признал депутата Законодательного собрания Приморского края Артёма Самсонова виновным по делу о растлении ребёнка и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

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Напомним, Самсонова задержали 17 ноября 2021 года, вскоре было предъявлено обвинение. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".

Александра Вишнякова

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