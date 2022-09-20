Суд приговорил приморского депутата Самсонова к 13 годам за растление ребёнка

Суд во Владивостоке признал депутата Законодательного собрания Приморского края Артёма Самсонова виновным по делу о растлении ребёнка и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.