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20 сентября, 06:40

Под Петербургом горит склад с холодильным оборудованием

Склад с холодильным оборудованием загорелся в посёлке Шушары под Петербургом. Как сообщает источник Лайфа, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

Огонь охватил склад под Петербургом. Видео © LIFE

Информацию также подтвердили в петербургском ГУ МЧС России. По данным ведомства, ранг пожара в Шушарах повышен до номера 3. Там уточнили, что о пострадавших к данному моменту не сообщалось. Для тушения были направлены 14 единиц техники и 56 человек личного состава.

Крупный пожар в торговом центре "Меркурий" в Уфе ликвидирован

Крупный пожар в торговом центре "Меркурий" в Уфе ликвидирован

Как сообщал Лаф ранее, мощный пожар произошёл в Ижевске, где огонь охватил лакокрасочное предприятие. Загорелась кровля. Уточнялось, что площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

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