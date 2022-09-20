Под Петербургом горит склад с холодильным оборудованием
Склад с холодильным оборудованием загорелся в посёлке Шушары под Петербургом. Как сообщает источник Лайфа, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.
Огонь охватил склад под Петербургом. Видео © LIFE
Информацию также подтвердили в петербургском ГУ МЧС России. По данным ведомства, ранг пожара в Шушарах повышен до номера 3. Там уточнили, что о пострадавших к данному моменту не сообщалось. Для тушения были направлены 14 единиц техники и 56 человек личного состава.
Как сообщал Лаф ранее, мощный пожар произошёл в Ижевске, где огонь охватил лакокрасочное предприятие. Загорелась кровля. Уточнялось, что площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров.
LIFE