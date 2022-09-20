Под Петербургом горит склад с холодильным оборудованием

Информацию также подтвердили в петербургском ГУ МЧС России. По данным ведомства, ранг пожара в Шушарах повышен до номера 3. Там уточнили, что о пострадавших к данному моменту не сообщалось. Для тушения были направлены 14 единиц техники и 56 человек личного состава.