Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал 20 сентября заявление по вопросу референдума.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал заявление по вопросу референдума. Видео © Телеграм-канал Кирилла Стремоусова
"Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление, которое на самом деле ждут все", — сказал Стремоусов в видеообращении в телеграм-канале.
Он добавил, что жители просят его сделать всё, чтобы Россия никогда не ушла с освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей.
А накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету.
Сергей Бобылев / ТАСС