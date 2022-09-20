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20 сентября, 06:19

Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал 20 сентября заявление по вопросу референдума.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал заявление по вопросу референдума. Видео © Телеграм-канал Кирилла Стремоусова

"Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление, которое на самом деле ждут все", — сказал Стремоусов в видеообращении в телеграм-канале.

Он добавил, что жители просят его сделать всё, чтобы Россия никогда не ушла с освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей.

Глава ОП ДНР считает, что референдум о вхождении в состав России будет многодневным

Глава ОП ДНР считает, что референдум о вхождении в состав России будет многодневным

А накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету.

Обложка ©

Сергей Бобылев / ТАСС

Александра Вишнякова

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