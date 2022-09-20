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20 сентября, 06:16

Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 28 сентября

В России продлили ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. В пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта рассказали, что на этот раз запрет будет действовать по меньшей мере до 28 сентября.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 28 сентября 2022 года", — сказано в сообщении.

Речь идёт об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие осуществляют работу в обычном режиме.

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Напомним, что ограничения на полёты в 11 аэропортов России были введены 24 февраля текущего года из-за проведения специальной военной операции на Украине. В последний раз запрет на выполнение гражданских перевозок в эти авиагавани был продлён до 22 сентября.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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