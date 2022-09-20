В России предложили запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов подросткам
Омбудсмен Волынец призвала запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов подросткам
В России предложили запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Инициатором идеи выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.
Сначала Волынец направила запрос в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, где сообщили, что сейчас вейпы не подлежат обязательной сертификации. Кроме того, в смесях для них не разработаны нормы содержания различных химических веществ. Несмотря на то что производители позиционируют безникотиновые вейпы как "относительно безопасные", они всё же таят в себе немало опасностей и несут непредсказуемые для здоровья человека эффекты, уточнили в центре. Так, например, согласно исследованиям, в некоторых "безникотиновых" жидкостях никотин всё же был обнаружен.
Как отметила детский омбудсмен, содержащиеся в смесях химические вещества могут стать причиной появления одышки, кашля, затруднения дыхания и когнитивных нарушений. В связи с этим она направила обращение в Минздрав с призывом запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов подросткам.
"С учётом вышеизложенного прошу вас, уважаемый [министр здравоохранения Мурашко] Михаил Альбертович, устранить это обстоятельство и инициировать данный запрет на территории Российской Федерации", — говорится в обращении.
Кроме того, Волынец также планирует направить письма с инициативой и в профильные комитеты Госдумы.
Ранее группа специалистов из Института Фрэнсиса Крика озвучила потенциальную угрозу, с которой может столкнуться мир через десять лет из-за популярного сейчас курения электронных сигарет. По словам учёных, такой вид употребления никотина всё же может вызывать рак лёгких.
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