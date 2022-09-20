"Трансформация станет необратимой": Медведев объяснил страх Запада перед вхождением ДНР и ЛНР в состав России
Медведев объяснил, почему Запад боится референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России
На Западе боятся референдумов в ДНР, ЛНР и на других освобождённых территориях, так как после этого геополитическая трансформация в мире станет необратимой. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Они (референдумы. — Прим. ред.) полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер", — написал он в телеграм-канале.
После присоединения новых регионов посягательство на них извне станет посягательством на территорию России, а это уже "преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", объяснил Медведев. Политик также подчеркнул, что изменение границ РФ будет закреплено в конституции, поэтому "ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять".
Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету. В Госдуме РФ сообщили, что референдумы пройдут этой осенью.
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