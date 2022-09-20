"Трансформация станет необратимой": Медведев объяснил страх Запада перед вхождением ДНР и ЛНР в состав России

На Западе боятся референдумов в ДНР, ЛНР и на других освобождённых территориях, так как после этого геополитическая трансформация в мире станет необратимой. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Они (референдумы. — Прим. ред.) полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер", — написал он в телеграм-канале.