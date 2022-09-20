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20 сентября, 07:24

"Трансформация станет необратимой": Медведев объяснил страх Запада перед вхождением ДНР и ЛНР в состав России

Медведев объяснил, почему Запад боится референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России

На Западе боятся референдумов в ДНР, ЛНР и на других освобождённых территориях, так как после этого геополитическая трансформация в мире станет необратимой. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Они (референдумы. — Прим. ред.) полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер", — написал он в телеграм-канале.

После присоединения новых регионов посягательство на них извне станет посягательством на территорию России, а это уже "преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", объяснил Медведев. Политик также подчеркнул, что изменение границ РФ будет закреплено в конституции, поэтому "ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять".

Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму

Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму

Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету. В Госдуме РФ сообщили, что референдумы пройдут этой осенью.

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Татьяна Миссуми

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