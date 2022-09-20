"Долой монархию!": Протестующие в Дублине скинули в реку муляж гроба с пожеланиями для Британии
В день похорон Елизаветы II в Ирландии скинули в реку муляж гроба с пожеланием для Британии
Члены антиимпериалистической организации в Ирландии скинули в реку муляж гроба с надписью: "Покойся с миром, Британская империя". Он был сброшен во время марша протеста против монархии, который прошёл в Дублине в день похорон королевы Елизаветы II в Лондоне.
Антимонархисты в Дублине скинули в реку муляж гроба с пожеланием для Британии. Видео © Twitter / Anti Imperialist Action Ireland
Протестующие поделились роликом инцидента в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как под крики митингующих импровизированный чёрный гроб с "тёплыми" пожеланиями для Британии был сброшен в реку Дублина. Акция сопровождалась радостными возгласами участников митинга.
"Долой монархию! Британия из Ирландии!" — написали авторы в подписи к видео.
Герои ролика рассказали телеканалу ITV, что произошедшее является воссозданием акции бывшего лидера социалистов Джеймса Коннолли в Дублине в 1897 году во время визита в город королевы Виктории. Произошедшее в понедельник шествие было ими охарактеризовано как "направленное против пресмыкающегося поклонения английской монархии со стороны правящего класса свободного государства". Также они возражали против приспускания ирландского флага в день похорон королевы.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Накануне состоялось прощание с Елизаветой II в Вестминстерском дворце, гроб опустили в королевский склеп в часовне Георга VI.
Twitter / Anti Imperialist Action Ireland