"Долой монархию!": Протестующие в Дублине скинули в реку муляж гроба с пожеланиями для Британии

Члены антиимпериалистической организации в Ирландии скинули в реку муляж гроба с надписью: "Покойся с миром, Британская империя". Он был сброшен во время марша протеста против монархии, который прошёл в Дублине в день похорон королевы Елизаветы II в Лондоне.

Антимонархисты в Дублине скинули в реку муляж гроба с пожеланием для Британии. Видео © Twitter / Anti Imperialist Action Ireland

Протестующие поделились роликом инцидента в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как под крики митингующих импровизированный чёрный гроб с "тёплыми" пожеланиями для Британии был сброшен в реку Дублина. Акция сопровождалась радостными возгласами участников митинга.

"Долой монархию! Британия из Ирландии!" — написали авторы в подписи к видео.