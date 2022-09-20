Турецкий "Зираат банк" продолжает работать с российскими картами "Мир"

Турецкий Ziraat bankasi ("Зираат банк") продолжает работу с банковскими картами российской платёжной системы "Мир". Там уточнили, что на утро понедельника от россиян не поступало никаких жалоб.

"Да, вы можете пользоваться этой картой", — проинформировали в банке в ответ на запрос РИА "Новости".