Турецкий "Зираат банк" продолжает работать с российскими картами "Мир"
Турецкий Ziraat bankasi ("Зираат банк") продолжает работу с банковскими картами российской платёжной системы "Мир". Там уточнили, что на утро понедельника от россиян не поступало никаких жалоб.
"Да, вы можете пользоваться этой картой", — проинформировали в банке в ответ на запрос РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт.
ТАСС / Семён Лиходеев