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20 сентября, 06:45

Турецкий "Зираат банк" продолжает работать с российскими картами "Мир"

Турецкий Ziraat bankasi ("Зираат банк") продолжает работу с банковскими картами российской платёжной системы "Мир". Там уточнили, что на утро понедельника от россиян не поступало никаких жалоб.

"Да, вы можете пользоваться этой картой", — проинформировали в банке в ответ на запрос РИА "Новости".

В системе "Мир" отреагировали на отказ турецких банков принимать российские карты

В системе "Мир" отреагировали на отказ турецких банков принимать российские карты

Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт.

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ТАСС / Семён Лиходеев

Николь Вербер

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