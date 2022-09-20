НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 10:32

Почему нельзя терпеть, когда хочется в туалет

Уролог предупредил об опасности долгого воздержания от похода в туалет

Долгое воздержание от похода в туалет заставляет стенки мочевого пузыря растягиваться, из-за чего орган может перестать работать. Об этом предупредил врач-уролог московской ГКБ № 52 Тимур Исаев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"В дальнейшем мочевой пузырь может утратить свою функцию. Мочевой пузырь — мышечный орган. Он сокращается, при растяжении идёт изменение стенки пузыря, потом могут возникнуть серьёзные проблемы", — пояснил доктор.

Также может плохо отразиться на работе почек резкое похудение, поэтому лишний вес нужно сбрасывать постепенно. Поскольку орган находится вокруг жировой клетчатки, при резком сбросе веса и уменьшении количества жира почка может опуститься, предупредил Исаев.

Урологи советуют бороться с камнями в почках с помощью секса

Урологи советуют бороться с камнями в почках с помощью секса

Ранее терапевт Виктор Лишин рассказал о пользе пива при мочекаменной болезни. Врач отметил, что в небольшом количестве можно есть и арбузы, однако стоит помнить, что излишнее количество воды увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров