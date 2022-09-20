Почему нельзя терпеть, когда хочется в туалет

Долгое воздержание от похода в туалет заставляет стенки мочевого пузыря растягиваться, из-за чего орган может перестать работать. Об этом предупредил врач-уролог московской ГКБ № 52 Тимур Исаев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"В дальнейшем мочевой пузырь может утратить свою функцию. Мочевой пузырь — мышечный орган. Он сокращается, при растяжении идёт изменение стенки пузыря, потом могут возникнуть серьёзные проблемы", — пояснил доктор.

Также может плохо отразиться на работе почек резкое похудение, поэтому лишний вес нужно сбрасывать постепенно. Поскольку орган находится вокруг жировой клетчатки, при резком сбросе веса и уменьшении количества жира почка может опуститься, предупредил Исаев.