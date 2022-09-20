НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 09:33

Минздрав допустил рост числа заболевших ковидом до ста тысяч в сутки

Инфекционист Чуланов спрогнозировал рост числа заболевших ковидом до ста тысяч в сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией может увеличиться до ста тысяч человек в сутки. Такую возможность допустил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в интервью газете "Известия".

"Во многих регионах заболеваемость растёт, в некоторых она стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется. Я не могу прогнозировать, дорастёт ли число заболевших до ста тысяч в сутки, но однозначно такая возможность существует. Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски", — призвал он.

По его словам, в данный момент вакцинация стала актуальна вдвойне, так как сейчас идёт сезонный рост заболеваемости гриппом. К тому же прививки от инфекций можно сделать одновременно — ни ВОЗ, ни Минздрав в рекомендациях не указывают никаких противопоказаний и рисков.

"В одно плечо грипп, в другое — CoViD-19, и вы защищены", — подчеркнул Чуланов.

Вакцина от ковида "Конвасэл" поступит в гражданский оборот уже в сентябре

Вакцина от ковида "Конвасэл" поступит в гражданский оборот уже в сентябре

Лайф рассказывал, что в России за прошедшие сутки выявили 46 474 случая заражения коронавирусом. Госпитализирован 4651 человек, на 126,4% больше по сравнению с 19 сентября. Выписано в связи с выздоровлением 52 194 человека, на 35,2% больше по сравнению с 19 сентября.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров