Минздрав допустил рост числа заболевших ковидом до ста тысяч в сутки
Инфекционист Чуланов спрогнозировал рост числа заболевших ковидом до ста тысяч в сутки
Количество заболевших коронавирусной инфекцией может увеличиться до ста тысяч человек в сутки. Такую возможность допустил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в интервью газете "Известия".
"Во многих регионах заболеваемость растёт, в некоторых она стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется. Я не могу прогнозировать, дорастёт ли число заболевших до ста тысяч в сутки, но однозначно такая возможность существует. Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски", — призвал он.
По его словам, в данный момент вакцинация стала актуальна вдвойне, так как сейчас идёт сезонный рост заболеваемости гриппом. К тому же прививки от инфекций можно сделать одновременно — ни ВОЗ, ни Минздрав в рекомендациях не указывают никаких противопоказаний и рисков.
"В одно плечо — грипп, в другое — CoViD-19, и вы защищены", — подчеркнул Чуланов.
Лайф рассказывал, что в России за прошедшие сутки выявили 46 474 случая заражения коронавирусом. Госпитализирован 4651 человек, на 126,4% больше по сравнению с 19 сентября. Выписано в связи с выздоровлением 52 194 человека, на 35,2% больше по сравнению с 19 сентября.
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