Врач предупредила о смертельной опасности ангины

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о тяжёлых последствиях, которые может вызвать ангина, и порекомендовала лечить заболевание только под контролем врача. В случае ненадлежащего лечения болезнь представляет смертельную опасность, предупредила врач в своём телеграм-канале.

Причиной сильной боли в горле вместе с головной болью могут стать вирусы и бактерии. Если нет возможности обратиться к врачу, единственным безопасным средством самолечения является полоскание с йодинолом, хлоргексидином, соком алоэ, солью или содой, пояснила Павлова.

"После полоскания можно рассасывать аптечные пастилки с шалфеем или эвкалиптом, использовать спреи типа "Тантум верде" или "Йокс", — советует эндокринолог.

Но иногда такие боли могут говорить об интоксикации организма. В этом случае рекомендуется пить тёплую воду с лимоном, а если боль не уходит — принять обезболивающее. Павлова предупредила, что ангина способна вызвать серьёзные осложнения, поэтому в любом случае стоит обратиться к специалисту. В заключение она напомнила народную мудрость: "Каждая пережитая ангина оставит рубец на сердце".