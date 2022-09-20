Врач объяснила, почему опасно переносить сезонные инфекции на ногах

Если человек решил перенести сезонные инфекционные заболевания на ногах, он может столкнуться с осложнениями, которые способны нанести сильный удар по организму, рассказала Ura.ru врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

"Иммунная система отвлекается от борьбы с вирусами на то, чтобы человек мог позволить себе рано встать, пойти на работу, проводить встречи и всё остальное. Это, во-первых, растягивается во времени. Это наименьшее, что может быть опасным. В худшем случае это даёт осложнения, так как организм не выдерживает и выходит из строя", — пояснила Ярцева.

Врач заявила, что человеку достаточно взять больничный на несколько дней, чтобы на протяжении многих месяцев не испытывать недомоганий. Только вот дома при этом нужно направлять все силы на выздоровление, а не взваливать на себя горы дел. При соблюдении этих условий человек может быстро вернуться в строй.