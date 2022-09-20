Россиянам посоветовали брать наличные на отдых в Турцию
Экономист Разуваев посоветовал россиянам брать наличные на отдых в Турцию
Турция, поддавшись давлению Запада, приостановила работу с российской платёжной системой "Мир", поэтому россиянам перед поездкой на море лучше пока запасаться наличными, посоветовал в интервью телеканалу "360" экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
"Кроме наличных, других вариантов нет, поэтому надо подстраховаться. Ясно одно: давление будет продолжаться — таким образом американцы показывают, что они воюют со всем российским народом. Учитывая, что "Мир" принадлежит на 100% государству, я бы провёл размещение акций, прежде всего для рядовых граждан, на Московской бирже. Контрольный пакет оставить государству, а остальное продать", — заявил Разуваев.
Вместе с тем аналитик выразил уверенность на существование всех шансов на возвращение "Мира" в Турцию. По мнению эксперта, в пользу такого развития событий свидетельствует независимая политика президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Тем более что Турция сильно зависит от большого потока российских туристов.
Ранее Лайф писал, что турецкий Ziraat bankasi ("Зираат банк") продолжает работу с банковскими картами российской платёжной системы "Мир". Там уточнили, что на утро понедельника от россиян не поступало никаких жалоб.
Shutterstock