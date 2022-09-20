Россиянам посоветовали брать наличные на отдых в Турцию

Турция, поддавшись давлению Запада, приостановила работу с российской платёжной системой "Мир", поэтому россиянам перед поездкой на море лучше пока запасаться наличными, посоветовал в интервью телеканалу "360" экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

"Кроме наличных, других вариантов нет, поэтому надо подстраховаться. Ясно одно: давление будет продолжаться — таким образом американцы показывают, что они воюют со всем российским народом. Учитывая, что "Мир" принадлежит на 100% государству, я бы провёл размещение акций, прежде всего для рядовых граждан, на Московской бирже. Контрольный пакет оставить государству, а остальное продать", — заявил Разуваев.

Вместе с тем аналитик выразил уверенность на существование всех шансов на возвращение "Мира" в Турцию. По мнению эксперта, в пользу такого развития событий свидетельствует независимая политика президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Тем более что Турция сильно зависит от большого потока российских туристов.