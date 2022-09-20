Кадыров разрешил бойцам "Ахмата" фингалами вразумлять украинских военных при взятии в плен

Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил бойцам "Ахмата" ставить фингалы военнослужащим Вооружённых сил Украины, если те сдаются в плен. Заявление он сделал в ответ на доклад Героя России, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который рассказал чеченскому лидеру об обстановке и дальнейших действиях в зоне спецоперации.

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов попросил главу Чечни Рамзана Кадырова брать бойцов ВСУ в плен "с фингалами". Видео © t.me / Kadyrov_95

Недавно Алаудинов встретился на Украине с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, чтобы обсудить новую наступательную тактику в Донбассе. По словам Кадырова, положительный результат не заставил себя долго ждать: в результате активных действий со стороны бойцов "Ахмата" только за день удалось ликвидировать более двухсот человек живой силы противника. Также командир отряда попросил чеченского лидера разрешить брать пленных украинских бойцов "с фингалами и без фингалов". По его словам, такой метод необходим.

"А что до фингалов, Апты Аронович, то тут все методы приветствуются, если они позволяют вразумить человека. Обладатели колоритных фонарей потом сами скажут искреннее спасибо за то, что им вовремя и доступно всё объяснили", — указал Кадыров.