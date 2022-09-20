Референдум в ЛНР о вхождении в состав России — это "юридическое закрепление состоявшегося факта", так как регион уже восстанавливается силами РФ, а население ещё в 2014 году высказалось за присоединение. Об этом сказал председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин.

"Мы сегодня обращаемся к главе и Народному совету Луганской Народной Республики: в кратчайшие сроки организовать референдум, чтобы люди могли подтвердить сделанный выбор в 2014 году. Мы этого слишком долго ждали, а сегодня, когда республика освобождена от укронацистского сапога, мы имеем право высказать и подтвердить своё решение, сделанное в 2014 году", — отметил он.