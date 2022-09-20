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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 10:05

Председатель ОП ЛНР заявил, что референдум закрепит уже свершившееся

Председатель ОП ЛНР назвал референдум формальностью для закрепления свершившегося факта

Референдум в ЛНР о вхождении в состав России — это "юридическое закрепление состоявшегося факта", так как регион уже восстанавливается силами РФ, а население ещё в 2014 году высказалось за присоединение. Об этом сказал председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин.

"Мы сегодня обращаемся к главе и Народному совету Луганской Народной Республики: в кратчайшие сроки организовать референдум, чтобы люди могли подтвердить сделанный выбор в 2014 году. Мы этого слишком долго ждали, а сегодня, когда республика освобождена от укронацистского сапога, мы имеем право высказать и подтвердить своё решение, сделанное в 2014 году", — отметил он.

По его словам, голосование станет моментом истины, хотя уже сейчас очевидно единение жителей ЛНР с россиянами. "Мы, по сути, уже являемся Россией", — подчеркнул Карякин.

В Госдуме назвали сроки проведения референдума по присоединению ЛНР к России
В Госдуме назвали сроки проведения референдума по присоединению ЛНР к России

Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету.

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Татьяна Миссуми
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