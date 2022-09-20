МИД назвал ключевым условием для принятия Турции в ШОС выход из НАТО

Шанхайская организация сотрудничества готова рассмотреть заявку Турции на членство в объединении, но её пока не поступало. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов.

"Если заявка поступит, то она будет внимательно рассматриваться. На текущий момент нет заявки", — сказал посол.

Хакимов напомнил, что Турция давно является партнёром международной организации, а также вовлекается в конкурентные практические мероприятия. Дипломат также отметил, что ШОС при приёме новых членов ориентируется на ряд положений. Например, принадлежность Евроазиатскому региону, активное поддержание дипломатических и торгово-экономических отношений и культурных связей с государствами – членами ШОС, "отсутствие конфликтов как с государствами ШОС, так и невовлечённость во внешние конфликты".

"...Отсутствие санкций Совбеза ООН, но и неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС", — добавил Хакимов, отметив, что Турция является членом НАТО, организации, которая "объявила Россию не просто противником, а врагом номер один".