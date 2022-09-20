МИД назвал ключевым условием для принятия Турции в ШОС выход из НАТО
Посол МИД Хакимов: Для вступления в ШОС Турции придётся покинуть НАТО
Шанхайская организация сотрудничества готова рассмотреть заявку Турции на членство в объединении, но её пока не поступало. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов.
"Если заявка поступит, то она будет внимательно рассматриваться. На текущий момент нет заявки", — сказал посол.
Хакимов напомнил, что Турция давно является партнёром международной организации, а также вовлекается в конкурентные практические мероприятия. Дипломат также отметил, что ШОС при приёме новых членов ориентируется на ряд положений. Например, принадлежность Евроазиатскому региону, активное поддержание дипломатических и торгово-экономических отношений и культурных связей с государствами – членами ШОС, "отсутствие конфликтов как с государствами ШОС, так и невовлечённость во внешние конфликты".
"...Отсутствие санкций Совбеза ООН, но и неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС", — добавил Хакимов, отметив, что Турция является членом НАТО, организации, которая "объявила Россию не просто противником, а врагом номер один".
Напомним: ШОС — это международная организация, основанная в 2001 году. На сегодняшний день её участниками являются Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, а с недавних пор ещё и Иран. На прошедшем в Самарканде саммите ШОС также был запущен процесс приёма в организацию Белоруссии в качестве полноправного члена. Кроме того, Египет, Саудовская Аравия и Катар стали партнёрами по диалогу, а Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ начали процедуру приобретения этого статуса. На прошлой неделе лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары также является членство в ШОС.
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