Путин отчитал Запад за страдания беднейших стран из-за санкций против России

Антироссийские санкции негативно влияют не только на те страны, которые их вводят. Президент страны Владимир Путин заявил, что от последствий ограничений также страдают развивающиеся и беднейшие государства.

"Для того чтобы упрочить своё положение, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе и, конечно, на Россию. Однако те, кто делает это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие", — сказал он на встрече с иностранными послами.

Как заметил глава государства, именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, а также удобрений на мировые рынки.