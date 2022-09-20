Путин отчитал Запад за страдания беднейших стран из-за санкций против России
Путин: Санкции негативно действуют на Запад и беднейшие страны
Антироссийские санкции негативно влияют не только на те страны, которые их вводят. Президент страны Владимир Путин заявил, что от последствий ограничений также страдают развивающиеся и беднейшие государства.
"Для того чтобы упрочить своё положение, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе и, конечно, на Россию. Однако те, кто делает это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие", — сказал он на встрече с иностранными послами.
Как заметил глава государства, именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, а также удобрений на мировые рынки.
О негативном воздействии рестрикций сегодня говорил и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, новый пакет антироссийских санкций лишь усугубит энергетический кризис в Европе, поэтому Евросоюзу стоит прекратить любые разговоры об ограничениях.
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ТАСС / Сергей Бобылев