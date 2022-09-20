Депутат Шхагошев назвал референдумы в ЛНР и ДНР логичным завершением освобождения Донбасса

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и депутат Адальби Шхагошев прокомментировал RT призыв донбасских общественников срочно провести референдумы о присоединении к России. По словам политика, такой шаг является логичным завершением процесса освобождения региона, которому уже ничто не помешает.