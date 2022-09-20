НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 09:55

Депутат Шхагошев назвал референдумы в ЛНР и ДНР логичным завершением освобождения Донбасса

<p>Депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Фото © <a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агентство "Москва"</a></p>

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Фото © Агентство "Москва"

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и депутат Адальби Шхагошев прокомментировал RT призыв донбасских общественников срочно провести референдумы о присоединении к России. По словам политика, такой шаг является логичным завершением процесса освобождения региона, которому уже ничто не помешает.

"Не могут самые крупные провокации, которые сейчас стараются делать, помешать этому процессу", — заявил Шхагоев и добавил, что Россия таким образом сможет защитить русское население в Донбассе.

Общественная палата ДНР предложит электронное голосование на референдуме

Общественная палата ДНР предложит электронное голосование на референдуме

Вчера Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. Позже с аналогичным призывом выступили общественники ДНР и Херсонской области.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров