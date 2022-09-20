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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 09:55

Депутат Шхагошев назвал референдумы в ЛНР и ДНР логичным завершением освобождения Донбасса

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Фото © Агентство "Москва"

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Фото © Агентство "Москва"

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и депутат Адальби Шхагошев прокомментировал RT призыв донбасских общественников срочно провести референдумы о присоединении к России. По словам политика, такой шаг является логичным завершением процесса освобождения региона, которому уже ничто не помешает.

"Не могут самые крупные провокации, которые сейчас стараются делать, помешать этому процессу", — заявил Шхагошев и добавил, что Россия таким образом сможет защитить русское население в Донбассе.

Общественная палата ДНР предложит электронное голосование на референдуме
Общественная палата ДНР предложит электронное голосование на референдуме

Вчера Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. Позже с аналогичным призывом выступили общественники ДНР и Херсонской области.

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Матвей Шандрыголов
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