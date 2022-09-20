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20 сентября, 09:52

Путин заявил иностранным послам, что Россия не свернёт с суверенного курса

Россия не свернёт с суверенного курса и намерена на всех площадках продвигать объединительную повестку дня. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств, которая проходит сегодня в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Путин заявил иностранным послам, что Россия не свернёт с суверенного курса. Видео © LIFE

"Что касается России, мы не свернём с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня", — сообщил послам российский лидер.

Путин отметил, что Россия по-прежнему готова содействовать урегулированию острых региональных конфликтов и с этой позиции наша страна будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.

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Напомним, что сегодняшняя встреча с иностранными послами — первая с момента начала специальной военной операции на Украине. В списке стран, чьи дипломаты приглашены на церемонию, фигурируют в том числе недружественные страны — Южная Корея, Кипр и Новая Зеландия.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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