Суд оставил в силе пожизненный срок педофилам-любовникам за убийство девочки в Костроме

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу двух пожизненно осужденных убийц пятилетней девочки из Костромы — Вадима Белякова и Дениса Герасимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.