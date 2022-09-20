Суд оставил в силе пожизненный срок педофилам-любовникам за убийство девочки в Костроме
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу двух пожизненно осужденных убийц пятилетней девочки из Костромы — Вадима Белякова и Дениса Герасимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — сказала собеседница агентства.
Напомним, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело малышки было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школы за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю. Преступники приговорены к пожизненному заключению.
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