Членов ЕС хотят лишить права вето ради продвижения антироссийских санкций
Politico: ЕС захотел отменить право вето для продвижения антироссийских санкций
Евросоюз планирует обсудить отмену права вето касаемо общих инициатив, в том числе западных антироссийских санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на министра Германии по делам Европы Анну Люрманн.
Она объяснила, что многие европейские инициативы блокируются из-за того, что какой-то член ЕС выступает против, а также добавила, что пришло время подумать о возможности перехода на другой механизм принятия решений. В частности, рассматривается вариант голосования большинством.
"Можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством. <...> Мы обсуждаем области, в которых это могло бы быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности", — отметила министр.
В Politico также сообщили, что несколько делегаций готовы обсудить возможность использования такого механизма для решения вопросов санкций, прав человека или общей политики безопасности и обороны. Однако авторы отметили, что действующее право вето может затормозить переговоры по его отмене.
"Страны должны проголосовать единогласно, чтобы активировать оговорку о пропуске и отказаться от правила единогласия. Другими словами, Венгрия и такие страны, как Греция и Кипр, опасающиеся санкций против судоходной отрасли, всегда могут заблокировать такое изменение правил", — отмечается в тексте.
Кстати, ранее Лайф писал, что новый пакет антироссийских санкций усугубит энергетический кризис в Европе, поэтому Евросоюзу стоит прекратить любые разговоры об ограничениях. Такие рекомендации дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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