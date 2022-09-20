"Топ-тренер": Рианчо считает, что Каррере по силам вернуть "Ювентус" на прежние позиции
Бывший тренер "Спартака" Рианчо: Я максимально за приход Карреры в "Ювентус"
Бывший наставник московского "Спартака" Рауль Рианчо считает, что Массимо Каррера в случае назначения на пост главного тренера туринского "Ювентуса" способен добиться успеха с итальянским клубом. Об этом сообщает Sport24.
Накануне стало известно, что Каррера может в ближайшее время возглавить "Ювентус". На этом посту он может сменить Массимилиано Аллегри, неудачно начавшего нынешний сезон. В семи матчах чемпионата Италии самый титулованный клуб страны одержал только две победы и идёт на восьмой позиции в таблице, отставая от лидирующих "Наполи" и "Аталанты" на семь баллов.
"Я максимально за приход Массимо Карреры в "Ювентус". В "Спартаке" он доказал, что является топ-тренером. Я с теплотой вспоминаю работу с ним. Не знаю, станет ли с ходу "Ювентус" с ним чемпионом, но я уверен, что Массимо вернёт "старую сеньору" на прежние позиции", — сказал Рианчо.
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Ранее Каррера уже работал в "Ювентусе": с 2009 по 2014 год он был помощником главного тренера команды Антонио Конте.
Итальянский специалист возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России и суперкубок страны. В 2018-м Каррера и Рианчо вместе работали в столичном клубе.
ФК "Спартак"