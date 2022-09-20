"Топ-тренер": Рианчо считает, что Каррере по силам вернуть "Ювентус" на прежние позиции

Бывший наставник московского "Спартака" Рауль Рианчо считает, что Массимо Каррера в случае назначения на пост главного тренера туринского "Ювентуса" способен добиться успеха с итальянским клубом. Об этом сообщает Sport24.

Накануне стало известно, что Каррера может в ближайшее время возглавить "Ювентус". На этом посту он может сменить Массимилиано Аллегри, неудачно начавшего нынешний сезон. В семи матчах чемпионата Италии самый титулованный клуб страны одержал только две победы и идёт на восьмой позиции в таблице, отставая от лидирующих "Наполи" и "Аталанты" на семь баллов.

"Я максимально за приход Массимо Карреры в "Ювентус". В "Спартаке" он доказал, что является топ-тренером. Я с теплотой вспоминаю работу с ним. Не знаю, станет ли с ходу "Ювентус" с ним чемпионом, но я уверен, что Массимо вернёт "старую сеньору" на прежние позиции", — сказал Рианчо.

Ранее Каррера уже работал в "Ювентусе": с 2009 по 2014 год он был помощником главного тренера команды Антонио Конте.