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20 сентября, 09:59

Пушилин: В ДНР не будут публично казнить иностранных наёмников

<p>Осуждённые в ДНР наёмники — Эйден Аслин, Саадун Брагим, Шон Пиннер. Фото © <a href="https://dan-news.info/obschestvo/sud-dnr-prigovoril-troih-inostrannyh-naemnikov-k-smertnoj-kazni/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДАН</a></p>

Осуждённые в ДНР наёмники — Эйден Аслин, Саадун Брагим, Шон Пиннер. Фото © ДАН

Публичные казни иностранных наёмников в ДНР, согласно законодательству, проводиться не будут. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Это всё предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания", отметил он в эфире "Соловьев Live".

Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться к наёмникам в ДНР

Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться к наёмникам в ДНР

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор первым иностранным наёмникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Кроме того, ещё трём воевавшим в рядах ВСУ иностранцам грозит смертная казнь в ДНР: гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу.

Александра Вишнякова

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