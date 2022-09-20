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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 09:59
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Пушилин: В ДНР не будут публично казнить иностранных наёмников

Осуждённые в ДНР наёмники — Эйден Аслин, Саадун Брагим, Шон Пиннер. Фото © ДАН

Осуждённые в ДНР наёмники — Эйден Аслин, Саадун Брагим, Шон Пиннер. Фото © ДАН

Публичные казни иностранных наёмников в ДНР, согласно законодательству, проводиться не будут. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Это всё предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания", отметил он в эфире "Соловьев Live".

Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться к наёмникам в ДНР
Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться к наёмникам в ДНР

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор первым иностранным наёмникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Кроме того, ещё трём воевавшим в рядах ВСУ иностранцам грозит смертная казнь в ДНР: гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу.

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Александра Вишнякова
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