Пушилин: В ДНР не будут публично казнить иностранных наёмников

Публичные казни иностранных наёмников в ДНР, согласно законодательству, проводиться не будут. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Это всё предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания", — отметил он в эфире "Соловьев Live".

Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться к наёмникам в ДНР

Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться к наёмникам в ДНР

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор первым иностранным наёмникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Кроме того, ещё трём воевавшим в рядах ВСУ иностранцам грозит смертная казнь в ДНР: гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу.