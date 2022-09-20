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20 сентября, 12:24

Украину оштрафовали за дискриминационные высказывания тренера футбольной сборной

Украинская ассоциация футбола (УАФ) заплатила штраф, наложенный УЕФА за дискриминационные высказывания главного тренера сборной страны Александра Петракова. Об этом в своих соцсетях сообщил глава организации Андрей Павелко.

Ранее РФС обратился к ФИФА и УЕФА с требованием отстранить Петракова. В письме было указано, что тренер нарушает кодекс поведения и призывает запретить российским футболистам выступать в международных турнирах. Таким образом, специалист отказывается соблюдать нейтральную политическую позицию.

"Эту нелогичную жалобу в УЕФА давно рассмотрели. Конечно, речи ни о каком отстранении быть не может. Было предупреждение и небольшой штраф, который мы с честью выплатили", — написал Павелко.

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Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций.

Обложка ©

Getty Images / Stanislav Vedmid / Oksana Vasylieva

Роман Фейгин

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