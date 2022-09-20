Глава Украинской ассоциации футбола заявил, что Россию не допустят к жеребьёвке Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко уверен, что сборную России не допустят к жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Россиянам просто не к чему готовиться. России не будет на жеребьёвке 9 октября в немецком Франкфурте. Как минимум до 2024 года она не будет участвовать в официальных международных турнирах. Евро-2024 точно пройдёт без России", — написал Павелко.

Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Матчи финального этапа Евро с участием 24 команд состоятся с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.