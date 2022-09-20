Вратарь сборной России по хоккею Федотов отказался от иска по делу о своём призыве в армию

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов отказался от иска по делу о своём призыве в армию. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Судебный процесс, инициированный стороной 25-летнего спортсмена, должен был состояться сегодня. Однако перед началом заседания хоккеист обратился в суд с ходатайством об отказе от иска.