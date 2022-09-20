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20 сентября, 12:22

Вратарь сборной России по хоккею Федотов отказался от иска по делу о своём призыве в армию

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов отказался от иска по делу о своём призыве в армию. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Судебный процесс, инициированный стороной 25-летнего спортсмена, должен был состояться сегодня. Однако перед началом заседания хоккеист обратился в суд с ходатайством об отказе от иска.

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Лайф напоминает, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата, он обвинён в уклонении от службы в армии. Сейчас хоккеист служит в Северодвинске. Отметим, что в мае Федотов подписал контракт с "Филадельфией" сроком на один год. До этого он выступал за московский ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России вратарь выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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ФХР

Роман Фейгин

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