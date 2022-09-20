Пентагон передаст Украине современные танки

В Пентагоне задумались о поставках ВСУ современной гусеничной техники, в том числе танков. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

Собеседник издания объяснил, что речь идёт о долгосрочной поддержке Киева, в рамках которой планируется заменить имеющееся у ВСУ советское оружие более современными образцами, используемыми в числе прочих и странами НАТО. Однако в ближайшей перспективе Запад всё-таки продолжит поставлять Украине танки советских времен, поскольку их передачу можно осуществить достаточно быстро и для их использования не требуется переобучать военных, уточнили в Пентагоне.