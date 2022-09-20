Пентагон передаст Украине современные танки
NY Times узнала о готовности Пентагона передать Украине современные танки
В Пентагоне задумались о поставках ВСУ современной гусеничной техники, в том числе танков. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.
Собеседник издания объяснил, что речь идёт о долгосрочной поддержке Киева, в рамках которой планируется заменить имеющееся у ВСУ советское оружие более современными образцами, используемыми в числе прочих и странами НАТО. Однако в ближайшей перспективе Запад всё-таки продолжит поставлять Украине танки советских времен, поскольку их передачу можно осуществить достаточно быстро и для их использования не требуется переобучать военных, уточнили в Пентагоне.
"Что касается непосредственного участия в боевых действиях, то имеющиеся танки, которые можно предоставить очень быстро и для применения которых почти не нужно обучаться, — это танки советского типа. Но мы, конечно, открыты для других вариантов — при условии, что обучение и техническое обслуживание будут обеспечены", — пояснил собеседник New York Times.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для него являются загадкой причины отказа Германии поставлять его стране танки. Вместе с тем в самой ФРГ уже открыто говорят, что её запасы оружия почти истощены из-за поставок Украине. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский вспомнил о нацистском прошлом Германии из-за нехватки немецкого оружия.
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