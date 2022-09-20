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20 сентября, 12:13

Жители Херсонщины смогут онлайн проголосовать на референдуме о вхождении в состав России

Жителям Херсонщины при необходимости предоставят возможность проголосовать дистанционно на референдуме по вопросу вхождения в состав России. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

"Да, конечно, будет предоставлена такая возможность. У нас будут все возможности для того, чтобы обеспечить безопасность", — сказал он.

В ожидании исторического события: Жители Запорожья, Херсонщины и Донбасса выступили за присоединение к России

В ожидании исторического события: Жители Запорожья, Херсонщины и Донбасса выступили за присоединение к России

Ранее Лайф писал, что решение о референдуме по присоединению к России приняли власти нескольких регионов. В их числе — Луганская Народная Республика и Херсонская область, однако позже присоединятся и остальные территории. Так, провести голосование главу Запорожской области попросило движение "Мы вместе с Россией". А Общественная палата ДНР с такой просьбой обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету. Сегодня были утверждены даты проведения референдумов в ЛНР и ДНР.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Попова

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