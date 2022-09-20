НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 12:10

Актёр Пускепалис в последнем интервью сделал странное заявление о том, что "жизнь одна"

Актёр Сергей Пускепалис в последнем интервью призывал не плевать на могилы своих предков

<p>Актёр Сергей Пускепалис. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/1077031/photos/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Актёр Сергей Пускепалис. Фото © Kinopoisk.ru

Российский актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, погибший сегодня в автокатастрофе, в своём последнем интервью для газеты "Петербургский дневник" призвал артистов не бояться признаваться в любви к Родине и высказывать ей поддержку.

"Я не боюсь. И призываю всех своих коллег не бояться. Надеюсь, они прочтут это интервью. Ну чего бояться? Кого? Жизнь-то одна. Нужно просто понимать: нельзя плевать на могилы своих предков. Возможно, вы думаете, что это просто история, а на самом деле — это ваше будущее, будущее вашей страны", заявил артист.

При этом Пускепалис не понимал, почему многие артисты, оскорбившие свою страну, до сих пор работают в государственных театрах.

"Это же не просто слова, это его позиция, определение в пространстве. Всё должно быть честно. Такие люди не должны работать на государственных должностях", добавил режиссёр.

Актёр сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Владимир Шинов умер в 54 года

Актёр сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Владимир Шинов умер в 54 года

Ранее сегодня стало известно о гибели заслуженного артиста России и режиссёра Сергея Пускепалиса в ДТП в Ярославской области. В распоряжении Лайфа оказались фото и видео с места страшной аварии.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров