Актёр Пускепалис в последнем интервью сделал странное заявление о том, что "жизнь одна"
Актёр Сергей Пускепалис в последнем интервью призывал не плевать на могилы своих предков
Актёр Сергей Пускепалис. Фото © Kinopoisk.ru
Российский актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, погибший сегодня в автокатастрофе, в своём последнем интервью для газеты "Петербургский дневник" призвал артистов не бояться признаваться в любви к Родине и высказывать ей поддержку.
"Я не боюсь. И призываю всех своих коллег не бояться. Надеюсь, они прочтут это интервью. Ну чего бояться? Кого? Жизнь-то одна. Нужно просто понимать: нельзя плевать на могилы своих предков. Возможно, вы думаете, что это просто история, а на самом деле — это ваше будущее, будущее вашей страны", — заявил артист.
При этом Пускепалис не понимал, почему многие артисты, оскорбившие свою страну, до сих пор работают в государственных театрах.
"Это же не просто слова, это его позиция, определение в пространстве. Всё должно быть честно. Такие люди не должны работать на государственных должностях", — добавил режиссёр.
Ранее сегодня стало известно о гибели заслуженного артиста России и режиссёра Сергея Пускепалиса в ДТП в Ярославской области. В распоряжении Лайфа оказались фото и видео с места страшной аварии.