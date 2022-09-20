Актёр Пускепалис в последнем интервью сделал странное заявление о том, что "жизнь одна"

Российский актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, погибший сегодня в автокатастрофе, в своём последнем интервью для газеты "Петербургский дневник" призвал артистов не бояться признаваться в любви к Родине и высказывать ей поддержку.

"Я не боюсь. И призываю всех своих коллег не бояться. Надеюсь, они прочтут это интервью. Ну чего бояться? Кого? Жизнь-то одна. Нужно просто понимать: нельзя плевать на могилы своих предков. Возможно, вы думаете, что это просто история, а на самом деле — это ваше будущее, будущее вашей страны", — заявил артист.

При этом Пускепалис не понимал, почему многие артисты, оскорбившие свою страну, до сих пор работают в государственных театрах.