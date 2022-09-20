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20 сентября, 12:00

10 лучших птичьих фотографий 2022 года, от одного вида которых вас точно окрылит

Мало на нашей планете таких же завораживающих существ, как птицы. Собрали 10 работ победителей конкурса "Птичий фотограф года – 2022", чтобы насладиться этими созданиями смог каждый.

"Капли", Пархам Пурахмад

Поэтому судьям конкурса "Птичий фотограф года" можно только позавидовать: регулярно они оценивают удивительные кадры пернатых

Фото © birdpoty.com, Пархам Пурахмад

Фото © birdpoty.com, Пархам Пурахмад

"Гонзо", Ласло Потоцки

Фото © birdpoty.com, Ласло Потоцки

Фото © birdpoty.com, Ласло Потоцки

"Бриллиантовые бусины", Сью Догерти

Фото © birdpoty.com, Сью Догерти

Фото © birdpoty.com, Сью Догерти

"Столкновение", Кэти Уэйд

Фото © birdpoty.com, Кэти Уэйд

Фото © birdpoty.com, Кэти Уэйд

"Закат", Тамбун Уйянонвара

Фото © birdpoty.com, Тамбун Уйянонвара

Фото © birdpoty.com, Тамбун Уйянонвара

"Пёстрый перекус", Понлават Тайпиннаронг

Фото © birdpoty.com, Понлават Тайпиннаронг

Фото © birdpoty.com, Понлават Тайпиннаронг

"Скворец среди ночи", Марк Уильямс

Фото © birdpoty.com, Марк Уильямс

Фото © birdpoty.com, Марк Уильямс

"Воркующая парочка", Ричард Флэк

Фото © birdpoty.com, Ричард Флэк

Фото © birdpoty.com, Ричард Флэк

"Спящая красавица", Энди Поллард

Фото © birdpoty.com, Энди Поллард

Фото © birdpoty.com, Энди Поллард

"Ты хто такой?", Арджун Дженигири

Фото © birdpoty.com, Арджун Дженигири

Фото © birdpoty.com, Арджун Дженигири

По ту сторону камеры. 15 смешных случаев, когда животные мешали фотографам дикой природы

По ту сторону камеры. 15 смешных случаев, когда животные мешали фотографам дикой природы

Обложка ©

birdpoty.com, Марк Уильямс, Энди Поллард

Сергей Трофимов

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