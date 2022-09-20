10 лучших птичьих фотографий 2022 года, от одного вида которых вас точно окрылит
Мало на нашей планете таких же завораживающих существ, как птицы. Собрали 10 работ победителей конкурса "Птичий фотограф года – 2022", чтобы насладиться этими созданиями смог каждый.
"Капли", Пархам Пурахмад
Поэтому судьям конкурса "Птичий фотограф года" можно только позавидовать: регулярно они оценивают удивительные кадры пернатых
Фото © birdpoty.com, Пархам Пурахмад
"Гонзо", Ласло Потоцки
Фото © birdpoty.com, Ласло Потоцки
"Бриллиантовые бусины", Сью Догерти
Фото © birdpoty.com, Сью Догерти
"Столкновение", Кэти Уэйд
Фото © birdpoty.com, Кэти Уэйд
"Закат", Тамбун Уйянонвара
Фото © birdpoty.com, Тамбун Уйянонвара
"Пёстрый перекус", Понлават Тайпиннаронг
Фото © birdpoty.com, Понлават Тайпиннаронг
"Скворец среди ночи", Марк Уильямс
Фото © birdpoty.com, Марк Уильямс
"Воркующая парочка", Ричард Флэк
Фото © birdpoty.com, Ричард Флэк
"Спящая красавица", Энди Поллард
Фото © birdpoty.com, Энди Поллард
"Ты хто такой?", Арджун Дженигири
Фото © birdpoty.com, Арджун Дженигири
Животные/ домашние питомцы
Нашла и обезвредила: В Петербурге собака спасла от вкусной шавермы хозяина, пока он общался с ДПС
вчера в 14:52
Кошек этих 10 пород нельзя пускать в постель ни при каких обстоятельствах
вчера в 13:00
10 примеров разрушительной силы котов, доказывающих, что пушистики мешали жить ещё при царе Горохе
18 сентября, 08:20