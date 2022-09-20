Гендиректор "Вкусно — и точка" сообщил, что картофель фри вернулся в меню
Картофель фри вернулся в меню сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка". Об этом газете "Вечерняя Москва" заявил гендиректор сети Олег Пароев. Он объяснил перебои с картошкой сложностями в поставке этого блюда. По его словам, в России на сегодняшний день есть только одно предприятие, которое способно подготавливать картофель для дальнейшего приготовления в ресторанах сети.
"Разумеется, оно не может полностью закрыть потребность компании. В связи с этим приходится докупать картофель в разных странах", — пояснил Пароев.
Ранее Лайф опубликовал фото новых стаканов и упаковки для картошки из сети "Вкусно — и точка". Теперь вся упаковка продукции заведений будет не просто красочной, а с нанесённым на неё логотипом компании. До этого в кафе использовали монотонные пакеты и стаканчики. По задумке, изменение дизайна должно положительно отразиться на узнаваемости бренда.
t.me / SHOT