Лавров: Народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал инициативу о проведении референдумов по вхождению ЛНР и ДНР в состав РФ. По его словам, это является показателем того, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы.

"Мы с самого начала специальной военной операции на Украине и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы", — сказал он журналистам.