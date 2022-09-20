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20 сентября, 11:56

Лавров: Народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал инициативу о проведении референдумов по вхождению ЛНР и ДНР в состав РФ. По его словам, это является показателем того, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы.

"Мы с самого начала специальной военной операции на Украине и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы", — сказал он журналистам.

Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября

Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября

Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету. Сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума.

Обложка ©

Getty Images / Aziz Karimov

Александр Юнашев

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