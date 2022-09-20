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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 11:28

Пасечник подписал закон о проведении референдума по присоединению ЛНР к России

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума в республике по вопросу включения региона в состав РФ. Об этом сообщается на сайте руководителя республики, где также размещён текст документа.

"Референдум Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ проводится в целях реализации общепризнанного права народа на самоопределение", — говорится в законе.

Председатель ОП ЛНР заявил, что референдум закрепит уже свершившееся
Председатель ОП ЛНР заявил, что референдум закрепит уже свершившееся

Напомним, 19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. А сегодня парламент ЛНР единогласно проголосовал за принятие закона о референдуме.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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