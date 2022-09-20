Пасечник подписал закон о проведении референдума по присоединению ЛНР к России

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума в республике по вопросу включения региона в состав РФ. Об этом сообщается на сайте руководителя республики, где также размещён текст документа.

"Референдум Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ проводится в целях реализации общепризнанного права народа на самоопределение", — говорится в законе.