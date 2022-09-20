ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 11:23

Российские ПВО перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские ПВО перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", заявил на брифинге 20 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха" в районе Донецка, населённых пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Весёлое Херсонской области", — сообщил генерал-лейтенант.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Херсона и 12 украинских беспилотников в Петровском, Ханженково, Благовещенке в ДНР и под Херсоном.

Минобороны показало подготовку и работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами Х-29Т
Минобороны показало подготовку и работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами Х-29Т

Ранее в военном ведомстве сообщили, что российские системы ПВО за время спецоперации сбили более двух тысяч украинских беспилотников, а также около 300 самолётов и свыше 150 вертолётов ВСУ.

BannerImage

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar