Российские ПВО перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", заявил на брифинге 20 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха" в районе Донецка, населённых пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Весёлое Херсонской области", — сообщил генерал-лейтенант.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Херсона и 12 украинских беспилотников в Петровском, Ханженково, Благовещенке в ДНР и под Херсоном.