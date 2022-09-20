Российские ПВО перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российские ПВО перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", заявил на брифинге 20 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха" в районе Донецка, населённых пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Весёлое Херсонской области", — сообщил генерал-лейтенант.
Кроме того, российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Херсона и 12 украинских беспилотников в Петровском, Ханженково, Благовещенке в ДНР и под Херсоном.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что российские системы ПВО за время спецоперации сбили более двух тысяч украинских беспилотников, а также около 300 самолётов и свыше 150 вертолётов ВСУ.
Специальная военная операция на Украине
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