Более 70 военнослужащих потеряли ВСУ в Николаевской области

Украинская армия потеряла убитыми более 70 военнослужащих в результате высокоточных ударов российских ВКС в Николаевской области. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также среди потерь — 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новогригоровка и Новая Одесса в Николаевской области уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей", — проинформировал представитель военного ведомства.