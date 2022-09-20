Финалист чемпионата мира по скейтбордингу выразил желание выступать за сборную России

"Однажды, когда я был на соревнованиях в США, русский скейтер Костя Кабанов позволил мне переночевать в его комнате. Федерация скейтбординга России хорошо всё организовала и сняла комнату с двумя кроватями, благодаря этому у меня было место для ночлега. Моя федерация ничего не оплатила. На мой взгляд, Федерация скейтбординга России работает безупречно. Я был бы счастлив выступать за сборную России. Если федерация захочет меня пригласить, то они могут на меня рассчитывать", — сказал Дель Ольо.