Финалист чемпионата мира по скейтбордингу выразил желание выступать за сборную России
Финалист чемпионата мира 2022 года по скейтбордингу аргентинец Матиас Дель Ольо заявил, что хотел бы выступать за сборную России. Об этом сообщает "Газета.Ru".
"Однажды, когда я был на соревнованиях в США, русский скейтер Костя Кабанов позволил мне переночевать в его комнате. Федерация скейтбординга России хорошо всё организовала и сняла комнату с двумя кроватями, благодаря этому у меня было место для ночлега. Моя федерация ничего не оплатила. На мой взгляд, Федерация скейтбординга России работает безупречно. Я был бы счастлив выступать за сборную России. Если федерация захочет меня пригласить, то они могут на меня рассчитывать", — сказал Дель Ольо.
Аргентинец отметил, что уже обсуждал возможный переход в другую команду с Международной федерацией скейтбординга (World Skate). Ему сказали, что сменить сборную можно будет не ранее чем через четыре года.
В сентябре Матиас Дель Ольо выиграл престижный турнир Grand Skate Tour. Соревнования проходили в Москве.
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