Захарян покинул расположение сборной России перед матчем с Киргизией

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

По информации издания, речь может идти о повреждении, которое футболист получил во время матча последнего тура против петербуржского "Зенита".

"У него (Арсена Захаряна. — Прим. Лайфа) на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости. Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведёт ему восстановительные мероприятия", — отметили в пресс-службе "Динамо".