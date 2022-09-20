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20 сентября, 11:09

Захарян покинул расположение сборной России перед матчем с Киргизией

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

По информации издания, речь может идти о повреждении, которое футболист получил во время матча последнего тура против петербуржского "Зенита".

"У него (Арсена Захаряна. — Прим. Лайфа) на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости. Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведёт ему восстановительные мероприятия", отметили в пресс-службе "Динамо".

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Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии, а в ноябре сыграет с Ираном. Обе встречи пройдут на выезде. В СМИ же появилась информация, что встреча Киргизия – Россия находится под угрозой срыва из-за реализации медиаправ.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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