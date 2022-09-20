Российская армия поразила шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины за сутки. Об этом проинформировал во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", — перечислил представитель военного ведомства.