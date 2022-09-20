Российская армия поразила шесть пунктов управления ВСУ за сутки
Российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины за сутки. Об этом проинформировал во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", — перечислил представитель военного ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что украинские десантники пытались форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской Запорожской области, однако потерпели неудачу. Вскоре после этого ВСУ повторили попытку, но она снова провалилась. По мнению властей региона, таким образом бойцы киевского режима пытаются прощупать слабые места обороны для возможной попытки захвата Запорожской АЭС.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ