Дума разрешила упростить получение гражданства иностранцам за службу в ВС России
Госдума во II и III чтении приняла законопроект, согласно которому иностранцы-контрактники смогут подавать заявления о приёме в гражданство в упрощённом порядке. Поправки предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации", сообщается на сайте ГД.
"Получить российское гражданство в упрощённом порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут "иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооружённых силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года", — говорится в тексте.
Кроме того, иностранцы смогут не соблюдать условие для получения гражданства о непрерывном проживании в России в течение пяти лет со дня получения ВНЖ.
А, например, на Украине за получение российского паспорта планируют давать до 15 лет тюрьмы. Как сообщила вице-премьер Незалежной Ирина Верещук, правительство уже согласовало соответствующий законопроект. По её словам, в международном праве нет адекватных норм для противодействия незаконной "российской паспортизации" на территории Украины.
ТАСС / Юрий Смитюк