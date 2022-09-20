Дума разрешила упростить получение гражданства иностранцам за службу в ВС России

Госдума во II и III чтении приняла законопроект, согласно которому иностранцы-контрактники смогут подавать заявления о приёме в гражданство в упрощённом порядке. Поправки предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации", сообщается на сайте ГД.

"Получить российское гражданство в упрощённом порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут "иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооружённых силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года", — говорится в тексте.

Кроме того, иностранцы смогут не соблюдать условие для получения гражданства о непрерывном проживании в России в течение пяти лет со дня получения ВНЖ.