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20 сентября, 10:56

Британцы назвали Украину страной-шуткой из-за открытия McDonald’s

Читатели Daily Mail с иронией отнеслись к открытию McDonald’s на Украине

Читатели британского издания Daily Mail с иронией отреагировали на открытие ресторанов сети быстрого питания McDonald’s на Украине. Так, комментаторы считают, что наличие в стране сетей фастфуда не является поводом для гордости.

"Тот факт, что украинцы считают успешным повторное открытие ресторана нездоровой пищи, говорит вам всё об этой стране-шутке", написал один из пользователей.

Другой комментатор подчеркнул, что повторное открытие "Макдоналдсов" не является признаком победы Украины или Зеленского.

"Открытие Макдоналдса означает победу Зеленского? Ха-ха-ха. Мечтайте", — написал пользователь.

McDonald's списала с баланса 1,2 млрд долларов из-за продажи бизнеса в России

McDonald's списала с баланса 1,2 млрд долларов из-за продажи бизнеса в России

Весной американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о своём уходе из России. Позже имущество компании было продано российскому бизнесмену, который провёл ребрендинг и открыл заведения под новым названием "Вкусно — и точка".

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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