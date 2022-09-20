Британцы назвали Украину страной-шуткой из-за открытия McDonald’s

Читатели британского издания Daily Mail с иронией отреагировали на открытие ресторанов сети быстрого питания McDonald’s на Украине. Так, комментаторы считают, что наличие в стране сетей фастфуда не является поводом для гордости.

"Тот факт, что украинцы считают успешным повторное открытие ресторана нездоровой пищи, говорит вам всё об этой стране-шутке", — написал один из пользователей.

Другой комментатор подчеркнул, что повторное открытие "Макдоналдсов" не является признаком победы Украины или Зеленского.