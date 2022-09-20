Госдума приняла законопроект о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект с поправками о наказании за дезертирство или неявку на военную службу, согласно которым теперь за подобные действия предлагается наказывать сроком до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте ГД.

"Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершённые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет", — говорится в тексте поправок.

При этом до пяти лет лишения свободы может грозить за уничтожение оружия в военное время, до 15 — за мародёрство в период военного положения. Кроме того, на срок до 15 лет могут наказать за сопротивление начальнику, исполняющему обязанности военной службы, и принуждение его к нарушению их выполнения, сопряжённые с насилием или с угрозой его применения.